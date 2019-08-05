أول سبتمبر.. بدء مناظرة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بجنوب الوادي





أعلن الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، أنه تم تحديد الاول من سبتمبر ٢٠١٩ موعدا لمناظرة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والراغبين فى الالتحاق بكليات الآداب والحقوق والتجارة بجامعة جنوب الوادي دون التقيد بشرط المجموع وان يكون من أبناء النطاق الجغرافي للجامعة (قنا – الاقصر – البحر الاحمر).وأضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن اللجنة سوف تعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر مستشفى الطلاب بالجامعة ويتم تقديم الطلبات إلى الادارة العامة لشئون الطلاب اعتبارا من يوم ١٠ أغسطس مع ارفاق صورة شهادة الثانوية العامة وصورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي وعدد ٢ صورة شخصية.