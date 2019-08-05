إرتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية .. وعيار 21 يسجل 661 جنيه للجرام





ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأثنين 5-8-2019 بقيمة 1 جنيهات لجميع الأعيرة فى مصر، قياسا على آخر تحديث للأسعار ليسجل سعر العيار 21 مبلغ 661 جنيهًا بعد تخطى سعر الأوقية العالمية 1468.1 دولار





وحرصاً علي المتابعة اللحظية لأسعار الذهب تنشر جريدة" الفجر " أسعار الذهب اليوم الأثنين5-8-2019 في مصر وتشمل تحديثا فوريا لأسعار الذهب في مصر والعالم.





أسعار الذهب اليوم الأثنين5-8-2019 فى سوق الصاغة بمصر كالتالي:





وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:





عيار 18 سجل 567 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 661 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 755 جنيها للجرم.

الجنيه الذهب 5288 جنيها

أوقية الذهب : 1,468.15 دولارا.









حيث شهد أسعار الذهب في مصر بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، حيث يرتفع أو يقل سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، ولا يوجد أي تفاوت ملحوظ في أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بالسعر العالمي، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر في السعر النهائى للجرام.



