تطوير 4 قري شديدة الاحتياج وتوصيل مياه وتعريش أسقف في قنا (صور)



جاء ذلك ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة عدد (2885) منزل موزعه على عدد (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه.



وأكد فؤاد، أنه ضمن مبادرة "سكن كريم" وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تم توصيل مياه نظيفة وتعريش أسقف ل (450) منزل بمحافظ قنا.



وأشار إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والارضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.



يذكر أن مشروع اعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن اعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.







أعلن محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في تطوير (4) قري شديدة الاحتياج في محافظة قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أعلنها الرئيس وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر وهي قرى التعليقات وحجازه والحراجية مركز قوص، وقرية نجع الرماش مركز قفط بمحافظة قنا.