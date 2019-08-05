انقلاب في الأهلي
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:39 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
ارتفعت وتيرة الغضب بين مؤمن زكريا لاعب الفريق وإدارة النادي بعد قرار تغريمه ماديًا بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ألمح فيه لعدم رضاه عن استبعاده من القائمة الإفريقية.
وترى إدارة النادي الأهلي أن مؤمن زكريا
تكررت تغريداته وهجومه على جهاز الكرة بعد أن ألمح لوجود من يعمل ضده في الجهاز
الفني للفريق.
وينوي مؤمن زكريا طلب فسخ عقده مع الأهلي
بعدما أصبح خارج حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وآخرها استبعاده من القائمة الإفريقية.
Advertisements
المزيد عن: نادي الاهلي مارتن لاسارتي مؤمن زكريا صفقات الاهلي تويتر اخبار الاهلي
- مؤمن زكريا يرحل عن الأهلي في هذه الحالة
- عاجل.. مؤمن زكريا يخطط للرحيل عن الأهلي
- القائمة الإفريقية الأمل الأخير لبقاء مؤمن زكريا في الأهلي
- نجم الأهلي على أعتاب الدوري الفنلندي
- أزمة في الأهلي بسبب وليد أزارو
- المكافآت سلاح المقاولون لتخطي عقبة الزمالك
- حسام غالي ممنوع من العودة للأهلي
- القمة تهدد مخطط الأهلي للإطاحة بالأوروجوياني لاسارتي
- ميدو يخطط لضم نجم الأهلي
- الأهلي يجهز مفاجأة لمؤمن زكريا