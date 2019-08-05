ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ممثل بومباردييه: قطار "مونوريل" العاصمة الإدارية سيكون في غاية الروعة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:41 ص
ممثل بومباردييه: قطار مونوريل العاصمة الإدارية سيكون في غاية الروعة
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
Advertisements
طباعة
يحي حلمي
 
Advertisements
شهد الدكتور  مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كيلو متر.

وقال ممثل شركة بومباردييه، أن شركتهم والتحالف المشارك معه من شركة المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء سوف ينجزون مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمشروع في غاية الروعة والأمان للمصريين.

وقال في المؤتمر الصحفي لتوقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة  أن مشروع المونوريل سوف يسهل حركة النقل بشكل كبير .

وتقدم ممثل شركة بومبارديه الفائزة بتنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية بالشكر إلى رئيس الوزراء على إعطائهم الثقة كتحالف وقال أنهم كشركة لديهم من الخبرات ما يؤكد نجاح المشروع.

شارك في المؤتمر الصحفي وزراء النقل والاستثمار والإسكان.

ويبدأ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كيلومتر ، ومونوريل 6 أكتوبر، يبدأ من الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول نحو 42 كيلو.

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

وقع على العقود كلا من المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب، وأسامة بشاي، رئيس شركة أوراسكوم للإنشاء، ورئيس الشركة العالمية.

Advertisements
المزيد عن: مونوريل لربط القاهرة بالعاصمة مجلس الوزراء قطار مونوريل بومباردييه الدكتور مصطفي مدبولي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات