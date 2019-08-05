رانيا يوسف ترتدي النقاب (صورة)

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بوستر فيلمها الروائي القصير "ليلة حب".

وعلقت عليه قائلة: "فيلم ليلة حب في مهرجان Aarhus Arab Film Festival، عن قصة رانية البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق".

الفليم بطولة نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.​