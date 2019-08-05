الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الغد
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:37 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الشعور بارتفاع الحرارة ليس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وإنما بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.
وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة اليوم تسجل 37 درجة على القاهرة، منوهًا بأنه اعتبارا من الغد هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.
وأوضح أن درجة الحرارة غدًا تصل إلى نحو 35 درجة، وبعد غدًا تسجل 35 درجة، ولكن ليس هناك انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تصل إلى 85% على القاهرة والوجه البحري.
وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة اليوم تسجل 37 درجة على القاهرة، منوهًا بأنه اعتبارا من الغد هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.
وأوضح أن درجة الحرارة غدًا تصل إلى نحو 35 درجة، وبعد غدًا تسجل 35 درجة، ولكن ليس هناك انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تصل إلى 85% على القاهرة والوجه البحري.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم الاثنين:
الصغرى العظمى
القاهرة 27 37
شبين الكوم 26 36
طنطا 25 36
دمنهور 26 34
الإسكندرية 26 32
بلطيم 26 32
مطروح 24 30
السلوم 23 32
سيوة 25 38
بورسعيد 26 33
دمياط 25 33
الزقازيق 26 36
الاسماعيلية 26 37
السويس 26 37
العريش 24 34
رفح 23 33
رأس سدر 27 39
نخل 22 37
نويبع 29 37
طابا 28 36
كاترين 18 33
الطور 27 40
شرم الشيخ 30 40
الغردقة 30 40
مرسى علم 29 39
الفيوم 25 38
بنى سويف 25 38
المنيا 25 39
أسيوط 27 40
سوهاج 28 41
قنا 28 42
الأقصر 29 42
أسوان 30 43
أبوسمبل 30 41
الوادى الجديد 29 43
شلاتين 27 38
ابو رماد 28 36
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