تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الأثنين

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 6 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرا 19.880 نقطة ليصل إلى مستوى 6086.52 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% خاسراً 17.460 نقطة ليصل إلى مستوى 6708.99 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% خاسراً 25.190 نقطة ليصل إلى مستوى 4861.52 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 99.3 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتى عبر 3227 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاعى التأمين والاتصالات بنسبة 0.35%.

وجاء سهم "العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.91%، تلاه كامكو للاستثمار بنسبة 9.78%، ثم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 4.11%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.07%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 8.62%.