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مصعب الدوسري يبدأ تصوير برنامج "طريق القمة"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:32 ص
مصعب الدوسري يبدأ تصوير برنامج طريق القمة
مصعب الدوسري
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الفجر الفني
 
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تعاقد الإعلامي مصعب الدوسري، علي تقديم برنامج جديد يحمل اسم "طريق القمة" فيما لم يتم تحديد تفاصيله الكاملة حتي الآن.

 

وقال مصعب الدوسري في تصريحات له اليوم إن برنامج "طريق القمة" يعد ثاني برامجه التي يقوم بتصويرها بعد الانتهاء من تصوير برنامجه الأول "اكتشاف العالم"، معبرا عن سعادته وشكره لكل من دعمه.

 

وأكد مصعب الدوسري، أنه سوف يبذل قصاري جهده لخروج برنامجه الجديد بشكل مختلف، مشيرا الي أنه يدرس حاليا أماكن التصوير  بينما سيتم عرض البرنامج علي فضائية mbc.

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