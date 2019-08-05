زيدان يحرج إدارة ريال مدريد
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:26 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يضغط زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على إدارة النادي قبل إغلاق القيد في الميركاتو الصيفي.
وذكرت صحيفة "ماركا " الإسبانية عبر غلافها الإلكترونية
على الإنترنت أن زيدان يضغط على إدارة ريال مدريد من أجل تحقيق رغباته قبل انطلاق
الدوري الإسباني.
وأشارت إلى أن زيدان يريد التوقيع مع نجم أياكس
دوني فان دي بيك بالإضافة إلى بيع الثنائي جاريث بيل وجيمس رودريجيز لإمكانية ضم
بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
Advertisements
المزيد عن: نادي ريال مدريد صفقات ريال مدريد زيدان ريال مدريد اخبار الرياضة
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 28 مارس.. الكشف عن تشكيل الأحلام وصفقة مدريدية جديدة
- أهم أخبار ريال مدريد يوم الأحد.. الجماهير تهاجم زيدان ورد فعل مستفز من نجم الملكي
- ريال مدريد يضحي بـ3 لاعبين من أجل بوجبا
- زيدان يرفض ثنائي توتنهام وأياكس ويصر على بوجبا
- ريال مدريد يُضحي بـ 3 لاعبين لضم "بوجبا"
- أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. صفقة القرن تقترب من الريال والتضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم المايسترو
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. زيدان يستغني عن 8 لاعبين من أجل بوجبا ويطالب بيريز بضم نجم فرنسا
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم: مؤشر جديد يُقرب بوجبا من الريال وزيدان يستقر على تشكيل الموسم الجديد وصدمة بسبب هازارد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُشعل الحرب مع برشلونة على صفقة القرن وزيدان يعلن عن التشكيل الأساسي وحسم صفقة جديدة
- ريال مدريد يسرع عملية بيع نجمي الفريق