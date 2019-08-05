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زيدان يحرج إدارة ريال مدريد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:26 ص
زيدان يحرج إدارة ريال مدريد
زيدان
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الفجر الرياضي
 
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يضغط زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على إدارة النادي قبل إغلاق القيد في الميركاتو الصيفي.

 

وذكرت صحيفة  "ماركا " الإسبانية عبر غلافها الإلكترونية على الإنترنت أن زيدان يضغط على إدارة ريال مدريد من أجل تحقيق رغباته قبل انطلاق الدوري الإسباني.

 

وأشارت إلى أن زيدان يريد التوقيع مع نجم أياكس دوني فان دي بيك بالإضافة إلى بيع الثنائي جاريث بيل وجيمس رودريجيز لإمكانية ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

 

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