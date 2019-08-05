تباين سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 5-8-2019.. وتباين العملة السعودية





تباينت أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين، الموافق 5-8 -2019 حيث تراجع بمعدل قرشاً وأحداً في البنك المركزي المصري وسجل نحو 4.39 جنيه لسعر البيع و 4.42 جنيه لسعر الشراء وتراجع في بنك البركة بمعدل 6 قروش ووصل سعر الشراء لـ 4.33 جنيه بينما حقق سعر البيع ارتفاعاً بنحو 4 قروش ليصل الي 4.47 جنيه.





بينما ارتفع سعرالريال السعودي في بنك مصر بمعدل 6 قروش ليصل سعر الشراء الي 4.39 جنيه ، و4.43 جنيه لسعر البيع ، فيما إستقر سعر الريال في بنك الأسكندرية .



