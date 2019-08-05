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تباين سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 5-8-2019.. وتباين العملة السعودية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:07 ص
تباين سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 5-8-2019.. وتباين العملة السعودية
الريال السعودي
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تباينت أسعار الريال السعودي  اليوم الإثنين، الموافق 5-8 -2019 حيث تراجع بمعدل قرشاً وأحداً في البنك المركزي المصري وسجل نحو 4.39 جنيه لسعر البيع و 4.42 جنيه لسعر الشراء وتراجع في بنك البركة بمعدل 6 قروش ووصل سعر الشراء لـ 4.33 جنيه بينما حقق سعر البيع ارتفاعاً بنحو 4 قروش ليصل الي 4.47 جنيه.

بينما ارتفع سعرالريال السعودي في بنك مصر بمعدل 6 قروش ليصل سعر الشراء الي 4.39 جنيه ، و4.43 جنيه لسعر البيع ، فيما إستقر سعر الريال في بنك الأسكندرية .

 

ويعرض لكم "الفجر"، سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 5-8-2019، فى مختلف البنوك العاملة في مصر على رأسهم بنكي الاهلى وبنك مصر من خلال موقع الدولار لايف الذي يستعرض اسعار الجنيه مقابل العملات الآخرى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم  الآحد 4 -8 -2019 

4.39 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.38 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

 

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.33 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.

 


 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 



4.37 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.

 

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