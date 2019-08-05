"النقل": انعقاد الجمعية العمومية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة.





وقالت في بيان اليوم، إنه تم اقرار الميزانية السنوية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية للشركة كما تم خلال الإجتماع استعراض نشاط الشركة من خلال عرض تقارير مصورة عن مستوي النظافة في المحطات والقطارات وتم التأكيد علي أهمية تطوير منظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة وإستحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات علي مستوي الجمهورية.





ولفتت إلى استعراض جهود الشركة في إنشاء وحدة لانتاج منظفات خاصة بالشركة بدلا من الاعتماد على الشراء الخارجي وكذلك جهود الشركة في تصنيع الاثاث والملابس الخاصة بالعمال كما قامت الشركة بالاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع فى إنشاء المخازن بالشركة.





وأوضحت أنه تم التوجيه بببذل مزيدا من الجهد خلال الفترة القادمة والعمل على مدار الساعة وتقديم خدمة مميزة للركاب خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.





ونوه اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، بتحقيق الشركة إيرادات خلال عام 2018 تصل إلى 272 مليون جنيه بزيادة قدرها 18% عن عام 2017 كما حققت الشركة صافي الربح 6.9 مليون جنيه في العام المالي المنتهي 31/12/2018.





وقررت الجمعية العمومية تجديد الثقة وإبراء الذمة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.



