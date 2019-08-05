القانون الجديد يعاقب جوارديولا

تعرض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لبطاقة صفراء خلال الشوط الأول من مبارة فريقه أمام ليفربول في بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي ليكون بذلك أول مدرب في إنجلترا يتلقى إنذارًا حسب القانون الجديد في كرة القدم.

وأصبح جوارديولا المدرب الأول في إنجلترا، الذي يحصل على إنذار طبقا للقوانين الجديدة، بعد اعتراضه الشديد على عدم احتساب حكم المباراة خطأ لصالح مانشستر سيتي.

وأقر اتحاد كرة القدم الإنجليزي مؤخرًا عددًا من التعديلات على القواعد واللوائح الخاصة باللعبة قبل موسم 2019/2020، والتي دخلت حيز التنفيذ وكان أول ضحاياها جوارديولا.

وتعطي التعديلات الجديدة لحكام المباريات في الدوري الإنجليزي والبطولات الأخرى في إنجلترا صلاحية تحذير المديرين الفنيين للفرق باللونين الأصفر والأحمر.