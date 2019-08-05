مدبولي يشهد توقيع عقد لإنشاء "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة «بومباردييه»؛ لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي طول 96 كم.





ووقع الاتفاقية رئيس شركة المقالون العرب المهندس محسن صلاح وممثلي شركة بومباردييه ومثل أوراسكوم .





ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).





ومن المقرر، أن بيدأ تنفيذ "مونوريل" في أغسطس المقبل ٢٠٢٠ لمدة ٤٢ شهر بالعاصمة الادارية ومن أكتوبر ٢٠٢٠ بالسادس من أكتوبر لمدة ٤٠ شهرا.