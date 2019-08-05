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مدبولي يشهد توقيع عقد لإنشاء "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:15 ص
مدبولي يشهد توقيع عقد لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
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شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة «بومباردييه»؛ لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي طول 96 كم.

ووقع الاتفاقية رئيس شركة المقالون العرب المهندس محسن صلاح وممثلي شركة بومباردييه ومثل أوراسكوم .

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

ومن المقرر، أن بيدأ تنفيذ "مونوريل"  في أغسطس المقبل ٢٠٢٠ لمدة ٤٢ شهر بالعاصمة الادارية ومن أكتوبر ٢٠٢٠ بالسادس من أكتوبر لمدة ٤٠ شهرا.

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