مدبولي يشهد توقيع عقد لإنشاء "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:15 ص
يحيى حلمي
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شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة «بومباردييه»؛ لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي طول 96 كم.
ووقع الاتفاقية رئيس شركة المقالون العرب المهندس محسن صلاح وممثلي شركة بومباردييه ومثل أوراسكوم .
ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).
ومن المقرر، أن بيدأ تنفيذ "مونوريل" في أغسطس المقبل ٢٠٢٠ لمدة ٤٢ شهر بالعاصمة الادارية ومن أكتوبر ٢٠٢٠ بالسادس من أكتوبر لمدة ٤٠ شهرا.
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