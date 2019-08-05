ماغي بوغصن تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

فاجأت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن جمهورها ومحبيها وزملائها بالوسط الفني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو "نستجرام"، بتسجيل صوتي تطمئنهم من خلاله على حالتها الصحية بعد أن أجرت خلال الأيام الماضية جراحة دقيقة بالرأس.

وقالت ماغي خلال التسجيل الذي نشرته: "أنتوا أحلى ناس أنا حابة أشكركم من كل قلبي، على كل دعوة وعلى كل شي حلو اتمنتوه لي، بفضل الله تخطيت المرحلة الصعبة، وأتمنلكم من قلبي كل شي حلو، بإذن الله راح أكون معكم قريبا، حابة أشكركم كتير من قلبي".