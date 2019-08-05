إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة





أصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 75، بطريق رأس غارب بالغردقة، تم نقل 3 مصابين لمستسفى النيل و4 إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 75 بطريق الغردقة رأس غارب تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستسفى الغردقة العام ومستشفى النيل لتلقى العلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.