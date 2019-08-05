جوارديولا يتوقع 6 أندية تنافس على لقب الدوري الإنجليزي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون بين 6 أندية على الأقل.

وأوضح جوارديولا أن مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ومانشستر يونايتد يمكنهم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

وأضاف جوارديولا: "أعتقد أن يونايتد في وجود لاعبه الجديد هاري ماجواير وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام يمكنهم المنافسة وأظن أن الأندية السابقة قادرة على المنافسة على اللقب".