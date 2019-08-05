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جوارديولا يتوقع 6 أندية تنافس على لقب الدوري الإنجليزي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:01 ص
جوارديولا يتوقع 6 أندية تنافس على لقب الدوري الإنجليزي
جوارديولا
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الفجر الرياضي
 
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أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون بين 6 أندية على الأقل.

 

وأوضح جوارديولا أن مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ومانشستر يونايتد يمكنهم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

 

وأضاف جوارديولا: "أعتقد أن يونايتد في وجود لاعبه الجديد هاري ماجواير وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام يمكنهم المنافسة وأظن أن الأندية السابقة قادرة على المنافسة على اللقب".

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