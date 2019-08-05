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سعر الدولار يستقر بالبنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 5-5-2019

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:45 ص
سعر الدولار يستقر بالبنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 5-5-2019
سعر الدولار في البنوك
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إستقرسعرالدولارفي التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الأثنين الموافق 5-8- 2018، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.47 جنيه لسعر الشراء ، و 16.59جنيه لسعر البيع .

 

ومن خلال التقرير التالي تستعرض جريدة  "الفجر"  أسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019، وفقًا لأخر تحديث على موقع الدولار لايف المتخصص في متابعة أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية  كالأتي :

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 


16.47 جنيه للشراء. 

16.59 جنيه للبيع.


  سعر الدولار في "البنك الأهلي المصري"


16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 


16.49 جنيه للشراء

 16.59جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس 


 16.49 جنيه للشراء.

 و16.59جنيه  للبيع.

 

سعر الدولارفي البنك العربي الأفريفي الدولي


16.5 جنيه للشراء.

 و16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار  في بنك التعمير والإسكان


 16.5 جنيه للشراء.

 و16.6 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.

 16.61 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول


 16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي


16.49 جنيه للشراء.

16.59 جنيه للبيع.

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