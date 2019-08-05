رياض محرز يتورط في تعاطي المنشطات
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:44 ص
الفجر الرياضي
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كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سر استبعاد رياض محرز من مباراة ليفربول على كأس الدرع الخيرية التي فاز السيتي بلقبها.
وقال جوارديولا لصحيفة "ذا صن"
بعد الفوز على ليفربول: "غياب رياض محرز لم يكن لأسباب فنية بل خوفًا من رسوبه
في اختبار المنشطات لأنه اضطر لأخذ دواء خاص بالعين وطبيب الفريق أكد أن به نسبة منشطات
ضعيفة لذلك لم أغامر به خوفًا على مصلحته".
وأضاف جوارديولا: " الأطباء لم يكن لديهم
علم بما تناوله رياض محرز أو ما حدث بالضبط ولذلك نأمل في مشاركته أمام وست هام يونايتد
في افتتاح الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل".
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