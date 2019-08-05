محمد صلاح الأفضل في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:36 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
حصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على أعلى في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزي أمام مانشستر سيتي رغم الخسارة بركلات الترجيح
وحصل محمد صلاح على 8,5 من 10، كأعلى لاعب بين
لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي بعد الأداء الجيد الذي يؤكد على استعداد الفرعون
المصري لانطلاق مباريات الدوري الإنجليزي.
وسدد محمد صلاح على المرمى 10 تسديدات تصدى
منهم الحارس كلاوديو برافو لتسديدتين و4 في المرمى و4 خارج المرمى.
Advertisements
- مواعيد مباريات محمد صلاح في أغسطس.. اللعب على 3 بطولات
- يلا شوت MoHaMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول الآن جودة متعدد beIN SPORTS المفتوح
- لايف BEIN.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في كأس الدرع الخيرية liverbool ico
- رابط beIN SHoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي| يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول| كورة ستار رابط سريع ماتش ليفربول s
- كورة يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر | لايف ليفربول والسيتي | ماتش ليفربول اليوم
- "ضربات الجزاء الترجيحية" بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Liverpool (كأس الدرع الخيرية) الآن بث مباشر تابعها الان
- عاجل.. مانشستر سيتي يتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول
- خسارة الدرع الخيرية.. نكسة مبكرة لمحمد صلاح وليفربول
- Liverpool vs Manchester City .. المان سيتي يفوز على الريدز بركلات الترجيح ويُتوج بالدرع الخيرية