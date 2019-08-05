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محمد صلاح الأفضل في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:36 ص
محمد صلاح الأفضل في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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حصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على أعلى  في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزي أمام مانشستر سيتي رغم الخسارة بركلات الترجيح

 

وحصل محمد صلاح على 8,5 من 10، كأعلى لاعب بين لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي بعد الأداء الجيد الذي يؤكد على استعداد الفرعون المصري لانطلاق مباريات الدوري الإنجليزي.

 

وسدد محمد صلاح على المرمى 10 تسديدات تصدى منهم الحارس كلاوديو برافو لتسديدتين و4 في المرمى و4 خارج المرمى.

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