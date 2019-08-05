ديانا كرازون تقضي إجازة الصيف في فيينا

شاركت الفنانة ديانا كرزون جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بمقطع ظهرت من خلاله وهي تطلب تحقيق أمنيتها عن طريق طقس قديم يقوم به عدد كبير من الأشخاص حول العالم.

وظهرت "ديانا" بجانب إحدى البحيرات الشهيرة بمدينة فيينا، حيث تقضي إجازة الصيف، ويفد لهذه البحيرة الكثيرون من جميع دول العالم لزيارتها وممارسة طقس قديم بإلقاء عمله معدنية وتمني إحدى الأمنيات، وعلقت ديانا على المقطع الذي نشرته وقالت: "لنا أُمنيات مُعلّقة بين السماءِ والأرض فـ يا ربّ أُكتب لها الحياة، اللهُم امين".