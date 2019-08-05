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اليوم.. صرف معاشات شهر أغسطس المحولة على البريد وبنك ناصر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:41 ص
اليوم.. صرف معاشات شهر أغسطس المحولة على البريد وبنك ناصر
صورة من اللقاء
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، صرف معاشات شهر أغسطس وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف  بقيمة إجمالية  6.24 مليار جنيه.

كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك  لعدد  1.58 مليون قائم بالصرف  بقيمة  إجمالية  4.34  ليصبح اليوم أيضا بدلاً من اليوم العاشر من شهر أغسطس  نظرا لتزامن موعد الصرف مع  إجازة عيد الأضحى المبارك.

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