زعيمة هونج كونج لا تنوي الاستجابة لمطالب الاستقالة

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أكدت زعيمة هونج كونج كاري لام أنها ليست لديها خطط للاستقالة في مواجهة الحركة المؤيدة للديمقراطية التي عقدت إضرابًا عامًا اليوم الاثنين، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران وتعطيل حركة المرور بشكل كبير.



وقالت لام، إن المدينة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي "على وشك وضع خطير للغاية"، وإن الاحتجاجات الحالية تعمل "بدوافع خفية" تهدد الرخاء والأمن في هونج كونج.



وصرحت الرئيسة التنفيذية في مؤتمر صحفي "لا أعتقد في هذه المرحلة الزمنية أن استقالتي أو بعض زملائي ستوفر حلًا أفضل".



احتج المتظاهرون في ساعة الذروة الصباحية من خلال تعطيل أبواب القطارات والمنصات، ومنع قطارات المترو والسكك الحديدية من مغادرة محطاتهم. بعد أن رفض المتظاهرون الذين يرتدون أقنعة الانتقال من نقاط دخول القطارات في العديد من المحطات، وجد الركاب أنفسهم عالقين على منصات مزدحمة وبعضهم يحتاج إلى عناية طبية.



انتشر الإضراب والمظاهرات على مستوى المدينة في سبع مناطق من هونج كونج اليوم الاثنين بعد فترة من الاشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في الشوارع. إنها جزء من صيف من المظاهرات النارية التي بدأت في يونيو ضد تشريع التسليم المقترح الذي كان سيسمح بإرسال السكان إلى البر الرئيسي الصيني للمثول للمحاكمة.



وبينما علقت الحكومة مشروع القانون منذ ذلك الحين، واصل المتظاهرون دعوات أوسع لإصلاحات ديمقراطية وإجراء تحقيق في وحشية الشرطة المزعومة.

