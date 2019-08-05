صحف اليوم تبرز نشاط الرئيس والتدريب البحري "المصري –الأمريكي"

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الإثنين، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتنوعة الأخرى.





وأبرزت صحف "الأهرام، والأخبار، والجمهورية"، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود الجارية للتحول من "التجميع" إلى التصنيع، وتوطين صناعة النقل فى مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتشديده خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة فى التصنيع، بما يسهم فى التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.





وأبرزت الصحف تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، والتى أكد فيها بأن وزير النقل عرض، خلال الاجتماع، جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، والتى تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توطين صناعة النقل فى مصر، وزيادة نسبة التصنيع المحلى فى متطلبات هيئة السكك الحديدية، بما يسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى، وجرى عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها، والتى تشمل تطوير "المزلقانات"، ومحطات السكة الحديد، وتصنيع وتوريد عربات سكة حديد للركاب، ونقل البضائع وتوليد القوى.





وأشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسى وجه كذلك بدفع معدلات التنفيذ فى جميع المشروعات المشتركة بين وزارتى النقل والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أية تحديات فى هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة، للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين.





على صعيدٍ متصل، تناولت الصحف اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، بحضور رئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، لبحث آخر تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر.





وأبرزت تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة فى مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالى طول 96 كم.





وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اتصال هاتفى تلقاه من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبى، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التى تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمى ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبى.





وأشارت إلى تصريحات بسام راضى بأنه تم خلال الاتصال استعراض عددٍ من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا الوضع فى ليبيا.. كما أشارت إلى تأكيد الرئيس ماكرون أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التى تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة فى هذا الإطار.





وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان فى هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.





وتناولت الصحف عددًا من الموضوعات المتنوعة، واهتمت جريدة الأهرام، باختتام فعاليات التدريب البحرى المصرى الأمريكى المشترك "تحيه النسر - استجابة النسر 2019" والذى استمر عدة أيام فى نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.





وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب شاركت فيه وحدات متنوعة من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية بالإضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر وأمريكا ومجموعة من الطائرات المصرية المقاتلة من طراز "إف 16" ومشاركة البحرية السعودية بصفة مراقب، لافتة إلى أن التدريب اشتمل على عديد من الأنشطة التى بدأت بتنظيم معرض لأسلحة القوات المشتركة والمعدات الطبية لأطقم القوات الخاصة.





أما جريدة "الجمهورية" فذكرت تحت عنوان "كنوز الملك الذهبى فى افتتاح المتحف الكبير" أنه تم حتى الآن نقل 48 ألف قطعة أثرية للمتحف المصرى الكبير بينها التابوت المذهب الخارجى لتوت عنخ آمون أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب التى تتخذ شكل الوضع الأوزيري، وتم اكتشافها فى غرفة دفنه فى عام 1922.





بدورها، ذكرت جريدة الأخبار أن وزير التعليم العالى سيعلن خلال الساعات القادمة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، مشيرة إلى أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، وفقًا لمؤشرات ترتيب رغبات طلاب المرحلة الثانية التى انتهى التسجيل بها أمس ينتظر أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 386 درجة بنسبة 94.1 % والتخطيط العمرانى عند 385.5 درجة بنسبة 94% والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى عند 377 درجة بنسبة 91.9 % .





وفى الشعبة الأدبية ينتظر وجود فرص للحاصلين على 69% للالتحاق بكليات الحقوق انتساب وفى شعبة العلوم تؤكد المؤشرات أن الحاصلين على 93.5% فأكثر شغلوا جميع الأماكن المتاحة فى العلوم والتمريض ومن المنتظر أن يتم فتح باب التحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق فور إعلان النتيجة، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق للحاصلين بحد أدنى على 50% عقب إجازة عيد الأضحى.



