ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيلبا شيتي تعود إلى جمهورها بعد غياب 13 عاما

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:31 ص
شيلبا شيتي تعود إلى جمهورها بعد غياب 13 عاما
شيلبا شيتي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

فاجئت النجمة الهندية شيلبا الجمهور مؤخرًا بإعلان عودتها إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب استمر 13 عامًا، وذلك من خلال فيلم جديد يحمل اسم Nikamma تخوض فيه دور البطولة.

وكشفت مجلة "بينك فيلا" أن شيلبا شيتي ستلعب دورًا مفصليًا في الفيلم الذي سيكون من إخراج صابر خان، ومن المقرر إصداره العام القادم.

ووفقا للتقارير، يتميز الفيلم بأجوائه الرومانسية التي تجمع بين الكوميديا والأكشن، وسيشارك في بطولته إلى جانب شيلبا، كل من الممثل "أبهيمانيو داساني" والممثلة النيوزلندية "شيرلي سيتيا".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات