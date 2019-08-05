شيلبا شيتي تعود إلى جمهورها بعد غياب 13 عاما

فاجئت النجمة الهندية شيلبا الجمهور مؤخرًا بإعلان عودتها إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب استمر 13 عامًا، وذلك من خلال فيلم جديد يحمل اسم Nikamma تخوض فيه دور البطولة.

وكشفت مجلة "بينك فيلا" أن شيلبا شيتي ستلعب دورًا مفصليًا في الفيلم الذي سيكون من إخراج صابر خان، ومن المقرر إصداره العام القادم.

ووفقا للتقارير، يتميز الفيلم بأجوائه الرومانسية التي تجمع بين الكوميديا والأكشن، وسيشارك في بطولته إلى جانب شيلبا، كل من الممثل "أبهيمانيو داساني" والممثلة النيوزلندية "شيرلي سيتيا".