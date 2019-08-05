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رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع عقد مونوريل العاصمة الادارية الجديدة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:33 ص
رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع عقد مونوريل العاصمة الادارية الجديدة
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يحي حلمي
 
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يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، توقيع عقد مونوريل العاصمة الادارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بين وزارة النقل وشركة بومبارديه.

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

كما يشهد توقيع بروتوكول بين عدد من الوزارات بشأن منظومة النظافة الجديدة بحضور عدد من المسئولين .

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