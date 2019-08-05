الشاب خالد: "في مصر كانوا بيسموني أستاذ ديدي" (فيديو)

قال مطرب الراي الجزائري الشاب خالد، إن الناس لم يعرفوا بكونه جزائريا، إلا فيما بعد، لاسيما بعدما بدأ يحضر في الساحة من خلال حوارات صحفية، وكانت مصر أول دولة يقوم فيها بجولة عام 1992 "كانوا يسمونني وقتها خالد ديدي أو أستاذ ديدي".





وأضاف في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أنه سجل "دي دي" في الولايات المتحدة، أما تسجيل آلة الكمان في ألبوماته فكان يجري دائما في مصر، وذلك في ستوديو الموسيقي هاني مهنى.





أما عن أغنيته الشهيرة "عايشة"، فقال إنه أحيى حفلا في سويسرا، ذات مرة، فجاءته امرأة متقدمة في السن، وأخبرته بأنها معجبة بفنه، لكن بودها لو يقدم شيئا بلغة أخرى في إشارة إلى الفرنسية، وعندها، قرر الشاب خالد أن يبحث عمن يقدم له كلمات باللغة الفرنسية، فوُلد العمل، على هذا النحو التلقائي.





ولدى حديثه عن أغنية "سي لا في" التي حققت نجاحا واسعا، فقال إنها كانت ثمرة تعاون مع المنتج المغربي العالمي "ريد وان" الذي سبق له أن تعامل مع فنانين عالميين كبار مثل جونيفر لوبيز ولايدي غاغا.







