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الشاب خالد.. قصة نجاح وصلت إلى العالمية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:56 ص
الشاب خالد.. قصة نجاح وصلت إلى العالمية
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قال نجم الراي الجزائري الشاب خالد، إنه يحب الموسيقى الخليجية، بشكل كبير، لأنها تمتاز بإيقاع متنوع تنصهر فيه عدة أنماط فنية، موضحًا أن فيها لمسة بارزة من موسيقى الراي والهند.

وأضاف الشاب خالد، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن بدء مسار النجومية العالمية من الغرب كان أمرا عاديا، بالنسبة إليه، أما الافتخار وسط الجمهور العربي فيأتي في وقت لاحق.

وقال إنه حين طرح أغنيته الشهيرة "دي دي" قبل سنوات طويلة، كان كثيرون يعتقدون أنه مطرب فرنسي، وكانوا يستغربون أن يحمل شخص أوروبي اسما عربيا مثل خالد.


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