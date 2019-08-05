مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي



يستهدف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع صفقتين، وذلك قبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن مانشستر سيتي يتفاوض مع ريال مدريد، لإنهاء صفقة فرانشيسكو إيسكو في الساعات القليلة القادمة، وتحديدا قبل يوم الخميس.