مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:09 ص
أحمد عصام
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يستهدف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع صفقتين، وذلك قبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن مانشستر سيتي يتفاوض مع ريال مدريد، لإنهاء صفقة فرانشيسكو إيسكو في الساعات القليلة القادمة، وتحديدا قبل يوم الخميس.
وينوي مسئولو مانشستر سيتي ضم ناثان آكي مدافع فريق بورنموث، وذلك بعد رحيل كومباني في نهاية الموسم الماضي، ويريد بيب جوارديولا مدرب الفريق تدعيم خط الدفاع.
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