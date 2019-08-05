ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:09 ص
مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

يستهدف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع صفقتين، وذلك قبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن مانشستر سيتي يتفاوض مع ريال مدريد، لإنهاء صفقة فرانشيسكو إيسكو في الساعات القليلة القادمة، وتحديدا قبل يوم الخميس.


وينوي مسئولو مانشستر سيتي ضم ناثان آكي مدافع فريق بورنموث، وذلك بعد رحيل كومباني في نهاية الموسم الماضي، ويريد بيب جوارديولا مدرب الفريق تدعيم خط الدفاع.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات