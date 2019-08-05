رئيس برشلونة يلمح لتعاقد الفريق مع صفقة جديدة

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ماريا

بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى تعاقد الفريق مع صفقة جديدة، وذلك قبل نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.





وقال بارتوميو في تصريحات صحفية : "هناك أسابيع على إغلاق الميركاتو الصيفي، واعتقد أن هناك صفقة أخرى ستأتي إلى برشلونة في الأيام المقبلة".