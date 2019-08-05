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رئيس برشلونة يلمح لتعاقد الفريق مع صفقة جديدة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:05 ص
رئيس برشلونة يلمح لتعاقد الفريق مع صفقة جديدة
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لمح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى تعاقد الفريق مع صفقة جديدة، وذلك قبل نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


وقال بارتوميو في تصريحات صحفية : "هناك أسابيع على إغلاق الميركاتو الصيفي، واعتقد أن هناك صفقة أخرى ستأتي إلى برشلونة في الأيام المقبلة".


وتعاقد فريق برشلونه مع الظهير الأيسر جونيور فيربو قادما من فريق ريال بيتيس، وجاءت تصريحات رئيس البارسا بعد تلك الصفقة.
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