باريس جيرمان يستسلم لرغبة نيمار

إستسلمت إدارة نادى باريس سان جيرمان الفرنسي لنجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد طلبه الرحيل عن صفوف الفريق والعودة مرة أخرى لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية وعنونت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برش لونة الإسبانى سيحصل على خدمات النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل.