باريس جيرمان يستسلم لرغبة نيمار
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:54 ص
محمد جمال
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إستسلمت إدارة نادى باريس سان جيرمان الفرنسي لنجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد طلبه الرحيل عن صفوف الفريق والعودة مرة أخرى لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت تقارير صحفية وعنونت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى سيحصل على خدمات النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل.
وتسعى إدارة باريس للتخلص من اللاعب المثير للجدل والذى طلب الرحيل عن الفريق للعودة مرة أخرى لصفوف فريقه القديم برشلونة الإسبانى بعد الرحيل عنه عام 2017.
وذكرت تقارير صحفية وعنونت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى سيحصل على خدمات النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل.
وتسعى إدارة باريس للتخلص من اللاعب المثير للجدل والذى طلب الرحيل عن الفريق للعودة مرة أخرى لصفوف فريقه القديم برشلونة الإسبانى بعد الرحيل عنه عام 2017.
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