اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر"
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:58 ص
مـروة هيـكل
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تستأنف الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر".
وكانت المحكمة قررت تاجيل القضية فى الجلسة السابقه لتعذر حضورهم من محبسهم .
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.
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