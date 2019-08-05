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مانشستر سيتي يفاوض نجم يوفنتوس

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:50 ص
مانشستر سيتي يفاوض نجم يوفنتوس
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أفادت تقارير صحفية اليوم عن دخول نادى مانشستر سيتى الإنجليزي فى مفاوضات مع الظهير البرتغالى ليوفنتوس الإيطالى جواو كانسيلو لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتى يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وعلى أعتاب التوقيع معه لضمه. 


وأشار رومانو أن الصفقة ستكلف مانشستر سيتى 30 مليون يورو وأيضاً التخلي عن الظهير البرازيلي دانيلو لليوڤي. 


ويذكر أن كانسيلو شارك فى 34 مباراة مع اليوفي سجل خلالهم هدف وصنع 8 أهداف منذ الإنضمام للفريق من فالنسيا الإسبانى.
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