مانشستر سيتي يفاوض نجم يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية اليوم عن دخول نادى مانشستر سيتى الإنجليزي فى مفاوضات مع الظهير البرتغالى ليوفنتوس الإيطالى جواو كانسيلو لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتى يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الص يفية الحالية وعلى أعتاب التوقيع معه لضمه.





وأشار رومانو أن الصفقة ستكلف مانشستر سيتى 30 مليون يورو وأيضاً التخلي عن الظهير البرازيلي دانيلو لليوڤي.