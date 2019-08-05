ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كوتينهو يرفض الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:47 ص
كوتينهو يرفض الرحيل إلى الدوري الإنجليزي
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
رفض اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق برشلونة الإسباني الرحيل عن صفوف الفريق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن فيليب كوتينهو غير مرحب بفكرة اللعب في فريق أرسنال خلال الموسم المقبل، وأنه يفضل البقاء مع البارسا.

ويرغب كوتينهو البقاء في صفوف البارسا وعدم الرحيل عن الليجا الإسبانية، وأنه سيحاول تقديم نفسه بشكل مختلف لجماهير الفريق الكتالوني.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات