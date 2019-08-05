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بعد غياب سنوات.. هشام عباس يفاجئ الجمهور بأغنيته الجديدة "شاري بالغالي" (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:30 ص
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فاجأ الفنان هشام عباس الجمهور، بعد طول غياب عن الساحة بأغنيته الجديدة "شاري بالغالي"،  ضمن ألبومه المنتظر "عامل ضجة".

ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية من جمهور عباس، حيث عبر الكثيرون عن سعادتهم بعودته للغناء مجددًا بعد فترة انقطاع طويلة عن إصدار الألبومات.
 

 
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