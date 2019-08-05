الإسماعيلي يطلب إستعادة نجم الزمالك

علم الفجر الرياضي أن الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى قد أعطى الضوء الأخضر للمهندس إبراهيم عثمان للدخول فى مفاوضات مع إدارة نادى الزمالك من أجل الاستعانة بخدمات بهاء مجدى الظهير الأيسر السابق للدراويش من أجل العودة للقلعة الصفراء.





حيث أن الجهاز الفنى شدد على ضرورة التعاقد مع لاعبان فى مركز الظهير الأيسر عقب انتقال طارق طه لنادى بيراميدز.





الإسماعيلى ضم منذ ايام حمد الزوى ناشئ إنبى مواليد ٩٧ بالإضافة لوجود علاء عبد العظيم ومحمود البدرى لاعب منتخب الشباب.



