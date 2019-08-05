سعدالدين الهلالي: يجوز اشتراك 7 أشخاص بنوايا مختلفة في الأضحية
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:09 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإمام مالك، رفض اشتراك أكثر من شخص في الأضحية، وقال إن الأضحية الواحدة لشخص واحد، بينما أجاز باقي الفقهاء هذا الأمر.
وأضاف "الهلالي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن المذهبين الشافعي والحنبلي أجازا أن يكون السبعة أشخاص المشتركين في الأضحية بنوايا مختلفة، منهم من يضحي بها، ومنهم من يأخذها لبيته.
وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هذه الفتوى تريح الكثيرين ويمكنهم الاتفاق مع جزار ويشتري منه سُبع الذبيحة التي يذبحها.
وأضاف "الهلالي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن المذهبين الشافعي والحنبلي أجازا أن يكون السبعة أشخاص المشتركين في الأضحية بنوايا مختلفة، منهم من يضحي بها، ومنهم من يأخذها لبيته.
وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هذه الفتوى تريح الكثيرين ويمكنهم الاتفاق مع جزار ويشتري منه سُبع الذبيحة التي يذبحها.
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