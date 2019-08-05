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الشباب يعلن هروب "نجم الفريق" من المعسكر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:55 ص
الشباب يعلن هروب نجم الفريق من المعسكر
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محمد علي
 
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أعلن نادي الشباب السعودي منذ قليل عن هروب اللاعب الروماني "كوستانتين بوديسكو" من معسكر الفريق والمقام في ألمانيا غادر معسكره المقام فى المانيا دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفنى خلال الساعات الماضية من مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري.


وفي تغريدة له عبر حساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال نادي الشباب: "ادر المحترف الرومانى كوستانتين بوديسكو معسكر بوابة الشرق صباح اليوم الأحد، دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفنى، كما قام اللاعب بإرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى للنادى، تفيد بفسخ العقد الاحترافى من طرفه، هذا وستصدر إدارة الاحتراف اليوم توضيحًا بهذ الشأن للجماهير".


ويذكر بأن نادي الشباب السعودي كان قد نجح في تحقيق الفوز على حساب نادي بادربورن الألمانى بسبعة أهداف مقابل هدف في التجربة الودية الأخيرة للفريق في معسكره بألمانيا.

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