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برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لضم نيمار

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:29 ص
برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لضم نيمار
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى يناقش مع إدارة باريس إمكانية التعاقد مع البرازيلي نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. 

وأشارت الصحيفة أن هذا الطلب من الممكن أن يتحقق ويعود اللاعب لملعب كامب نو مرة أخرى لرغبة اللاعب الواضحة بالعودة من جديد لصفوف برشلونة.
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