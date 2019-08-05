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تمشيط مجرى النيل أمام معهد الأورام بحثًا عن أي ضحايا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:57 ص
تمشيط مجرى النيل أمام معهد الأورام بحثًا عن أي ضحايا
صورة من الحادث
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تجري قوات الإنقاذ النهري، عملية تمشيط في مجري النيل المقابل لمعهد الأورام الذي شهد محيطه انفجارا نتج عن تصادم عدد من السيارات، بحثا عن جثث ضحايا في المياه.


وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع أعداد مصابي حادث معهد الأورام إلى ١٩ حالة وفاة، و٣٠ مصابًا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، وقصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء، موضحة أنه تم الدفع بـ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.


وأوضحت الوزارة أن هناك من ٣ إلي ٤ حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلي متوسطة، بالإضافة إلي وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.

 

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