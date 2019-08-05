محمد رمضان يترحم على ضحايا حادث معهد الأورام.. ويدعو للمصابين بالشفاء

نعى الفنان محمد رمضان، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي وقع مساء أمس وخلف ورائه عددًا من الضحايا والمصابين.





وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغر "تويتر": رحمة الله تعالى علي الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام،، اللهم اغفرلهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك واشفي مرضي الحادث الأليم".





كانت وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.





وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.