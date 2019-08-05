ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد رمضان يترحم على ضحايا حادث معهد الأورام.. ويدعو للمصابين بالشفاء

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:56 ص
محمد رمضان يترحم على ضحايا حادث معهد الأورام.. ويدعو للمصابين بالشفاء
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نعى الفنان محمد رمضان، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي وقع مساء أمس وخلف ورائه عددًا من الضحايا والمصابين.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغر "تويتر": رحمة الله تعالى علي الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام،، اللهم اغفرلهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك واشفي مرضي الحادث الأليم".

كانت وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.

وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.

محمد رمضان يترحم على ضحايا حادث معهد الأورام.. ويدعو للمصابين بالشفاء
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات