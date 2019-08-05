ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد السقا عن حادث معهد الأورام: "ربنا يحفظ مصر من كل سوء"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:44 ص
أحمد السقا عن حادث معهد الأورام: ربنا يحفظ مصر من كل سوء
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نعى الفنان أحمد السقا، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي مساء أمس وخلف ورائه عددًا من الضحايا والمصابين.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغر "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".

كانت وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.

وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما حادث معهد الأورام الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن إصابة آخرين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات