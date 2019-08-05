أحمد السقا عن حادث معهد الأورام: "ربنا يحفظ مصر من كل سوء"
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:44 ص
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نعى الفنان أحمد السقا، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي مساء أمس وخلف ورائه عددًا من الضحايا والمصابين.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغر "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".
كانت وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.
وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.
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