ريال مدريد يوافق على إعارة نجم الفريق لنابولي

أبدت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني موافقتها على إعارة الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز إلى نابولي الإيطالي مع إمكانية وضع بند أحقية الشراء حال فشلوا في شراءه نهائياً قبل يوم 15 من أغسطس الجاري.





وسلطت اليوم صحيفة "كورييري ديللو سبورت" و"لا ريبوبليكا" ال ضوء على مستقبل اللاعب الكولومبي الذي رفض مباشرة عرضاً من فنربخشة التركي.





وذكرت التقارير أن هناك اتفاق بين نابولي وريال مدريد بأنهم سيحصلون على خدمات رودريجيز البالغ "27 عاماً" على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء حال فشل شراءه نهائياً في اليوم السابق ذكره.