ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يوافق على إعارة نجم الفريق لنابولي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:34 ص
ريال مدريد يوافق على إعارة نجم الفريق لنابولي
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
أبدت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني موافقتها على إعارة الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز إلى نابولي الإيطالي مع إمكانية وضع بند أحقية الشراء حال فشلوا في شراءه نهائياً قبل يوم 15 من أغسطس الجاري.


وسلطت اليوم صحيفة "كورييري ديللو سبورت" و"لا ريبوبليكا" الضوء على مستقبل اللاعب الكولومبي الذي رفض مباشرة عرضاً من فنربخشة التركي.


وذكرت التقارير أن هناك اتفاق بين نابولي وريال مدريد بأنهم سيحصلون على خدمات رودريجيز البالغ "27 عاماً" على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء حال فشل شراءه نهائياً في اليوم السابق ذكره.


وأوضحت تقارير إيطالية أنه تم تحديد يوم 15 أغسطس بدلاً من 22 من الشهر نفسه من أجل إتمام التعاقد بين الفريقين وانتقال اللاعب لصفوف النادي الإيطالي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات