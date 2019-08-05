عاجل.. حريق هائل بمزرعة نخيل بالوادي الجديد
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:31 ص
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شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق هائل في مزرعة نخيل بمنطقة الفدان بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، يُفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة.
وعلى الفور تم الدفاع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وجاري السيطرة عليه بمساعدة المواطنين، حيث جرى الدفع بعدد من وحدات الإطفاء لمواجهة النيران، وعمل مناطق عزل عن المساكن وإكمال أعمال الإطفاء دون إصابات بشرية.
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