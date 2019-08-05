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نجم يوفنتوس يقترب بشدة من مانشستر يونايتد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:31 ص
نجم يوفنتوس يقترب بشدة من مانشستر يونايتد
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ​ماريو ماندزوكيتش نجم يوفنتوس يقترب بشدة من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن ماندزوكيتش​ إتفق مع ​مانشستر يونايتد​ الإنجليزي على جميع البنود الشخصية تمهيدا للإنضمام إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هذه صفقة ليست متعلقة برحيل باولو ديبالا إلى المان يونايتد وروميلو لوكاكو إلى يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ماندزوكيتش البالغ من العمر 33 عامًا سيوقع على عقد لمدة مومسين قابل للتجديد لموسم ثالث مع راتب سنوي قدره 6 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ماندزوكيتش انضم إلى يوفنتوس في 2015 قادما من أتلتيكو مدريد ولعب لكلا من فولفسبورج وبايرن ميونخ.
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