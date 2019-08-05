ننشر الحركة الداخلية لقيادات البحث الجنائي في الدقهلية

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اعتمد اللواء فاضل فهمي عمار مدير أمن الدقهلية واللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي في الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لقيادات ورؤساء البحث الجنائي، والتي شملت تولي العميد مصطفى كمال، رئيسا للمباحث الجنائية، العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث الجنائي، العقيد عبدالحميد الصيرفي، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الآداب، العميد محمد ناصف، رئيس قسم تنفيذ الأحكام، المقدم احمد النجار، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة.



وجري تولي العميد أحمد العجوز، رئاسة فرع البحث الجنائي لشمال الدقهلية، والإبقاء على كل من العميد محمد الخولاني، رئيسا لفرع البحث الجنائي لجنوب الدقهلية، والعميد خالد القاضي، رئيسا لفرع غرب الدقهلية، والعقيد محمد الحسيني، رئيسا لفرع شرق.



وفي حركة مأموري أقسام ومراكز الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن الدقهلية. تضمنت الإبقاء على كل من العميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، العقيد طارق الشحات، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، العميد خالد الزيني، مامور مركز شرطة المنصورة، العميد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، العميد سامي الحديدي، مأمورا لمركز شرطة شربين، العميد جهاد الشربيني، مأمورا لمركز شرطة طلخا.



ونقل العميد اسامة مصطفي، مأمور مركز ميت سلسيل، والعميد ناجي جاد الحق، مأمور مركز شرطة ميت غمر، العميد هشام الصواف، مأمور مركز شرطة المطرية، العميد محمد عبدالحميد، مأمور قسم شرطة المنزلة، العميد محمد مهدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، العقيد طارق عابدين، مأمور مركز محلة دمنة، العقيد أحمد الصديق، مأمور لمركز شرطة بني عبيد.



وشملت حركة رؤساء وحدات المباحث بالأقسام والمراكز الإبقاء على كل من الرائد حمدي الطنبولي، رئيسا لمباحث قسم شرطة أول، والمقدم محمد مطر، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، والرائد أحمد توفيق، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنصورة، والمقدم أحمد السادات، رئيسا لمباحث مركز شرطة طلخا، والرائد يوسف صبري، رئيسا لمباحث مركز شرطة بلقاس



والرائد محمد فوزي، رئيسا لمباحث مركز شرطة أجا، والرائد احمد ثروت، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت سلسيل، والرائد أحمد شلبي، رئيسا لمباحث الجمالية، والرائد جاد عبدالعظيم، رئيسا لمباحث الكردي، والرائد أحمد فريد، رئيس مباحث مركز ميت غمر، والرائد محمد منصور، رئيسا لمباحث قسم المنزلة والرائد هاني أبو ليلة، رئيس مباحث تأمين المستشفيات.



وقرر مدير المباحث تولي كل من الرائد كريم عبدالرازق، رئيسا لمباحث مركز شرطة محلة دمنة، والرائد إسلام صقر، رئيسا لمباحث مركز شرطة السنبلاوين،والرائد حسام عبدالمنعم، رئيسا لمباحث دكرنس، والرائد محمد فتحي صالح، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، الرائد أحمد الجندي، رئيسا لمباحث مركز شرطة الستاموني، والرائد محمود شعير، رئيس لمباحث قسم شرطة جمصة، والرائد أحمد حميدة، رئيسا لمباحث مركز منية النصر، والرائد عبدالحميد الشوري، رئيسا لمباحث قسم شرطة ميت غمر.