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نائب وزير الاتصالات: الجدل حول الزواج الإلكتروني "مالوش أي لزمة"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:12 ص
نائب وزير الاتصالات: الجدل حول الزواج الإلكتروني مالوش أي لزمة
خالد العطار
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نعيم يوسف
 
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قال خالد العطار، نائب وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات، إن الزواج يحتفظ بكافة التفاصيل المتعارف عليها في توثيقه إلكترونيا، لافتا إلى أن هناك عملية إدارية وراء هذا الزواج، وهذا ما يهم الدولة.

وأضاف "العطار"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الهدف هو حفظ البيانات في قاعدة البيانات التي تملكها الدولة وليس له علاقة بالإجراءات الشرعية الخاصة بالزواج في حد ذاته.

وتابع: "كل ما في الحكاية إنه بدل ما بيكتب في ورق بيكتب في كومبيوتر، لكن محدش غير في مراسم الزواج، ولكن التغيير في العملية الإدارية المصاحبة للزواج، والجدل اللي موجود مالوش أي لزمة".
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