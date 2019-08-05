خاص| الأهلي يتفق على التعاقد مع موهبة الدراويش بالشتاء

اتفق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، على التعاقد مع أحد لاعبي الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص أن المارد الأحمر أنهى الاتفاق مع مجلس الدراويش، بالتعاقد مع محمد صادق لاعب الفريق، لتدعيم صفوفه بمنتصف الموسم.



