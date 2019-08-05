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خاص| الأهلي يتفق على التعاقد مع موهبة الدراويش بالشتاء

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:39 ص
خاص| الأهلي يتفق على التعاقد مع موهبة الدراويش بالشتاء
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محمد الصو
 
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اتفق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، على التعاقد مع أحد لاعبي الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص أن المارد الأحمر أنهى الاتفاق مع مجلس الدراويش، بالتعاقد مع محمد صادق لاعب الفريق، لتدعيم صفوفه بمنتصف الموسم.


وأضاف المصدر أن مسؤولو الناديين قاموا بتوقيع اتفاقيه بالتعاون بين الطرفين على تبادل اللاعبين، على هامش تعاقد الأهلي مع محمود متولي مدافع الدراويش، بالانتقالات الصيفية الجارية.


ويعد صادق واحدا من المواهب التي ظهرت على الساحة الكروية بالموسم الماضي، وانضم للمنتخب الوطني الأوليمبي والذي يستعد لنهائيات الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالقاهرة نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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