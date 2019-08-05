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أسامة هيكل: أي بث خارج المناطق المعتمدة "غير شرعي"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:20 ص
أسامة هيكل: أي بث خارج المناطق المعتمدة غير شرعي
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نعيم يوسف
 
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قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إن أي بث أو إعادة بث من خارج المناطق المعتمدة، وهي حتى الآن التليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي يعتبر بث غير شرعي.

وأضاف "هيكل"، في مؤتمر صحفي بثته قناة "Extra News" الفضائية، أن البعض يتضايق من هذا الأمر، ويطلق بعض الشائعات بأن المبالغ المطلوبة مبالغ فيها، ولكن هذا غير صحيح، معقبا: "بنشتغل وفقا للقانون، ونسعى إلى تسهيل العمل الإعلامي، وتقديم الخدمات في أحسن صورة ممكنة"

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أن هناك مشاكل في مسألة "اللايف فيو"، وسيتم حلها وفقا للقانون في أقرب وقت.
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