وزيري يكشف أسباب نقل مقبرة توتو من سوهاج إلى المتحف الكبير (فيديو)
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:02 ص
حسام زيدان
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كشف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أسباب نقل جدران مقبرة توت الآثرية، من مكانها الأصلي بالديابات التابعة لأخميم بمحافظة سوهاج إلى القاهرة، حيث تقرر عرضها في متحف العاصمة الإدارية الجديدة.
وعبر كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، قال وزيري، إن قرار نقل المقبرة من القرارات الجرئية للجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك للحفاظ عليها من وجودها بمكان منعزل بعيد عن العمران وسط أوض ليست تابعة للآثار، حيث ستتعرض للتلف والسرقة.
وأضاف وزيري، أنه لن يقوم زائر مصري ولا عربي ولا أجنبي بزيارة المقبرة في مكانها المعزول، وهو مكان بعيد وليس على خريطة السياحة حاليا ولن يكون مستقبلا كونه بعيد.
وأشار إلى أنه بعد نقل جدران المقبرة سيتم عرضها في متحف العاصمة الإدارية الجديدة، وهو متحف سيكون قبلة لكبار شخصيات العالم والسائحين، لذا كان القرار صائبا بنقل جدران المقبرة من مكانها المعزول إلى العاصمة الإدارية.
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